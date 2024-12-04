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Okulda kimyasal madde paniği: Öğrenci lavaboya döktü; ekipler alarma geçti

Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. AFAD ekipleri okulda temizlik çalışması yaparken, kimyasal maddeden kimsenin etkilenmediği belirtildi.

Kaynak: DHA
Okulda kimyasal madde paniği: Öğrenci lavaboya döktü; ekipler alarma geçti - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğrenci, dışarıda bulduğu cıvayı okula getirerek lavaboya döktü. 

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Okulda kimyasal madde paniği: Öğrenci lavaboya döktü; ekipler alarma geçti - Resim: 2

Kokuyu fark eden nöbetçi öğretmenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile okula sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Okulda kimyasal madde paniği: Öğrenci lavaboya döktü; ekipler alarma geçti - Resim: 3

Öğrenciler alandan uzaklaştırılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı. 

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Okulda kimyasal madde paniği: Öğrenci lavaboya döktü; ekipler alarma geçti - Resim: 4

KRBN ekiplerinin civanın döküldüğü bölgede yaptığı ölçümlerde zehir oranı 0,5 olarak tespit edildi. Ekipler, özel ekipmanlarla okulda temizlik çalışması yaptı.

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