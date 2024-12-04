Okulda kimyasal madde paniği: Öğrenci lavaboya döktü; ekipler alarma geçti
Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. AFAD ekipleri okulda temizlik çalışması yaparken, kimyasal maddeden kimsenin etkilenmediği belirtildi.
Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğrenci, dışarıda bulduğu cıvayı okula getirerek lavaboya döktü.
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Kokuyu fark eden nöbetçi öğretmenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile okula sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi.
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Öğrenciler alandan uzaklaştırılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı.
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KRBN ekiplerinin civanın döküldüğü bölgede yaptığı ölçümlerde zehir oranı 0,5 olarak tespit edildi. Ekipler, özel ekipmanlarla okulda temizlik çalışması yaptı.
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