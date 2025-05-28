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  4. Okulda Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okulda Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Gaziantep'te bir okulun kantininde Kur'an-ı Kerim sayfalarının tost kağıdı olarak kullanılması infial yarattı.

Kaynak: İHA
Okulda Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı - Resim: 1

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda tepki çeken bir olay yaşandı. İddiaya göre, kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı. 

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Okulda Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı - Resim: 2

Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu. Okul yönetimi de kantinin sözleşmesini feshetti.

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Okulda Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı - Resim: 3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Okulda Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı - Resim: 4
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