Okulda Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
Gaziantep'te bir okulun kantininde Kur'an-ı Kerim sayfalarının tost kağıdı olarak kullanılması infial yarattı.
Kaynak: İHA
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda tepki çeken bir olay yaşandı. İddiaya göre, kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı.
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Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu. Okul yönetimi de kantinin sözleşmesini feshetti.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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