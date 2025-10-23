Okulda skandal: Öğrenci velisi, öğretmene saldırdı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Z.Ö., öğrenci velisinin tokatlı saldırısına uğradı. Veli tutuklanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alanya'da Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Z.Ö.'ye, geçen salı günü teneffüste nöbetçi olduğu koridorda 2'nci sınıfta eğitim gören bir öğrencinin velisi olan M.Ç. tarafından tokat atıldı. Z.Ö., yüzüne aldığı darbe sonrası darp raporu alıp şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonrası gözaltına alınan M.Ç., çıkarıldığı hakimlik tarafından dün tutuklandı.
ÖĞRETMENE TOKAT KAMERADA
Z.Ö.'ye saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Z.Ö.'nün okul giriş katındaki koridorda bir öğrenciyi kolundan tutup kapıdan dışarı yönlendirdiği sırada velinin tepki gösterip tokat attığı görüldü.
Kayıtlarda, velinin öğrenciyi koridorun diğer tarafına götürdüğü sırada Z.Ö.'yü ise meslektaşlarının teselli ettiği anlar yer aldı.
SALDIRIYA TEPKİ
Öğretmene yönelik saldırı, meslektaşları tarafından kınandı. Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen, TEÇ-SEN, Eğitim- Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Anadolu Eğitim-Sen, Eğitimin Gücü Sendikası ve Hürriyetçi Eğitim- Sen temsilcileri açıklama yaptı.