Okulda skandal: Öğrenci velisi, öğretmene saldırdı

Alanya'da Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Z.Ö.'ye, geçen salı günü teneffüste nöbetçi olduğu koridorda 2'nci sınıfta eğitim gören bir öğrencinin velisi olan M.Ç. tarafından tokat atıldı. Z.Ö., yüzüne aldığı darbe sonrası darp raporu alıp şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonrası gözaltına alınan M.Ç., çıkarıldığı hakimlik tarafından dün tutuklandı.