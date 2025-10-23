  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Okulda skandal: Öğrenci velisi, öğretmene saldırdı

Okulda skandal: Öğrenci velisi, öğretmene saldırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Z.Ö., öğrenci velisinin tokatlı saldırısına uğradı. Veli tutuklanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Okulda skandal: Öğrenci velisi, öğretmene saldırdı - Resim: 1

Alanya'da Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Z.Ö.'ye, geçen salı günü teneffüste nöbetçi olduğu koridorda 2'nci sınıfta eğitim gören bir öğrencinin velisi olan M.Ç. tarafından tokat atıldı. Z.Ö., yüzüne aldığı darbe sonrası darp raporu alıp şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonrası gözaltına alınan M.Ç., çıkarıldığı hakimlik tarafından dün tutuklandı.

1 / 6
Okulda skandal: Öğrenci velisi, öğretmene saldırdı - Resim: 2

ÖĞRETMENE TOKAT KAMERADA

Z.Ö.'ye saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Z.Ö.'nün okul giriş katındaki koridorda bir öğrenciyi kolundan tutup kapıdan dışarı yönlendirdiği sırada velinin tepki gösterip tokat attığı görüldü. 

2 / 6
Okulda skandal: Öğrenci velisi, öğretmene saldırdı - Resim: 3

Kayıtlarda, velinin öğrenciyi koridorun diğer tarafına götürdüğü sırada Z.Ö.'yü ise meslektaşlarının teselli ettiği anlar yer aldı.

3 / 6
Okulda skandal: Öğrenci velisi, öğretmene saldırdı - Resim: 4

SALDIRIYA TEPKİ

Öğretmene yönelik saldırı, meslektaşları tarafından kınandı. Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen, TEÇ-SEN, Eğitim- Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Anadolu Eğitim-Sen, Eğitimin Gücü Sendikası ve Hürriyetçi Eğitim- Sen temsilcileri açıklama yaptı.

4 / 6