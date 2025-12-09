  1. Anasayfa
  4. Okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir ilkokulun kağıt deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
Okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi - Resim: 1

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bilge Sokak'taki Şükrü Aracı İlkokulu'nun bodrum katındaki kağıt deposunda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi - Resim: 2

Okul idaresi ve öğretmenler, öğrencileri güvenli şekilde okul bahçesine çıkardı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ardından ekipler, bodrum ve zemin kata dolan dumanı tahliye etti. 

Okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi - Resim: 3

Okul idaresinin haber vermesi ile bazı veliler gelerek çocuklarını aldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi - Resim: 4
