Okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir ilkokulun kağıt deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bilge Sokak'taki Şükrü Aracı İlkokulu'nun bodrum katındaki kağıt deposunda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Okul idaresi ve öğretmenler, öğrencileri güvenli şekilde okul bahçesine çıkardı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ardından ekipler, bodrum ve zemin kata dolan dumanı tahliye etti.
Okul idaresinin haber vermesi ile bazı veliler gelerek çocuklarını aldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
