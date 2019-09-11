Okuldaki Türk bayrağını indirip kaçtı !

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI



Görüntülerde, bir şahsın Türk bayrağını ve Denktaş'ın fotoğrafını aldığı görüldü. Daha sonra yapılan incelemede bayrağı indiren kişinin bir Rum olduğu belirlendi. Konu, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü'nce araştırılıyor.