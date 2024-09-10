Okullar açıldı, trafik arapsaçı: Trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.
Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde araçlar ağır ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Zincirlikuyu'ya kadar da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İşe ve okula gitmek için toplu taşıma kullananlar zaman zaman Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda yoğunluğa neden oluyor.
D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor. Beylikdüzü istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor. Bu mevkideki metrobüs durağında ise yolcu yoğunluğu yaşanıyor.