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Okullar açıldı, trafik arapsaçı: Trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

Kaynak: AA
Okullar açıldı, trafik arapsaçı: Trafik durma noktasına geldi - Resim: 1

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

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Okullar açıldı, trafik arapsaçı: Trafik durma noktasına geldi - Resim: 2

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde araçlar ağır ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Zincirlikuyu'ya kadar da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Okullar açıldı, trafik arapsaçı: Trafik durma noktasına geldi - Resim: 3

İşe ve okula gitmek için toplu taşıma kullananlar zaman zaman Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda yoğunluğa neden oluyor.

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Okullar açıldı, trafik arapsaçı: Trafik durma noktasına geldi - Resim: 4

D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor. Beylikdüzü istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor. Bu mevkideki metrobüs durağında ise yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

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