Okullar açıldı, Türkiye'nin tatil cennetinde ''sarı yaz'' başladı
Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da "sarı yaz" dönemi başladı. Bodrum otellerinde doluluk oranı yüzde 80'i aştı.
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da turizm hareketliliği devam ediyor.
Kente ilk 8 ayda deniz yolu ile 100 bin hava yolu ile 675 bin olmak üzere toplamda 775 bin yabancı turist geldi. 'Sarı yaz' dönemi olarak adlandırılan eylül ayında hava sıcaklığı 34 derecelerde seyrederken, deniz suyu sıcaklığı 26 derecelerde seyrediyor.
Kente gelen yabancı turistler otellerde tatillerini geçirirken, tarihi noktaları da ziyaret ederek çarşı esnafına katkı sağlıyor.
Erken rezervasyon fırsatlarıyla Bodrum'un az kayıp yaşadığını ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Eylül ayına girdik. Bu aya Bodrum'da 'sarı yaz' diyoruz. Tatil bitmedi, sarı yaz devam ediyor, eylül ayında yüzde 80'inin üzerinde rezervasyon mevcut. Fiyatlar yüksek sezona göre biraz daha aşağıda. Savaş ve konjonktürlere göre Bodrum ilk 8 ayda en az kayıp veren turizm bölgesidir. Bu bir başarı değildir, hep beraber çalışacağız ve vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.