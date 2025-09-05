Okullar açıldı, Türkiye'nin tatil cennetinde ''sarı yaz'' başladı

Erken rezervasyon fırsatlarıyla Bodrum'un az kayıp yaşadığını ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Eylül ayına girdik. Bu aya Bodrum'da 'sarı yaz' diyoruz. Tatil bitmedi, sarı yaz devam ediyor, eylül ayında yüzde 80'inin üzerinde rezervasyon mevcut. Fiyatlar yüksek sezona göre biraz daha aşağıda. Savaş ve konjonktürlere göre Bodrum ilk 8 ayda en az kayıp veren turizm bölgesidir. Bu bir başarı değildir, hep beraber çalışacağız ve vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.