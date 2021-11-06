Okullar yeniden kapanır mı? Yüz yüze eğitim anketinden çarpıcı sonuçlar!
NG Araştırma'nın yaptığı ''Eğitimde Normalleşme Süreci'' başlıklı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre her 3 velinin 2'si yüz yüze eğitimin devam edeceğini düşünüyor.
Koronavirüs son 2 yılda adeta hayatımızın bir parçası haline dönüştü ve tüm hayatımızı yeni baştan şekillendirdi. Geldiğimiz son durumda okullarda normalleşme ile ilgili öğrencilerin ve velilerin neler düşündüğünü görmek için NG Araştırma bir kamuoyu araştırması düzenledi.
Araştırma 12-28 Ekim 2021 tarihleri arasında, 15 yaş üstü, Türkiye genelinden farklı sosyo-ekonomik sınıflarda yer alan, 1343 kişinin katılımıyla benderimki.com üzerinden gerçekleştirildi.
Yüzyüze eğitimin başlaması ne hissettirdi?
Ülkemizde 6 Eylül 2021 tarihinde yüzyüze eğitime başlandı. Çok uzun bir süredir devam eden pandemi sürecinin ardından okullarına dönen gençler ve onların aileleri bakalım nasıl düşünüyor.
Her 10 velinin 7’si okulların açılmasından memnun olduğunu belirtirken, 10 öğrencinin 5’i okulların açılmasından memnun. Bu sonuçlara bakarak veliler için okulların açılması daha büyük müjde oldu diyebiliriz. Öte yandan öğrencilerin aynı oranda memnuniyet ifade etmemesi gözden kaçan önemli sorunlara işaret ediyor olabilir mi?
Online eğitim yetersiz mi?
Koronavirüs’ün hayatımıza katmış olduğu en önemli değişimlerden biri de neredeyse tüm dünyada eğitimlerin online ortama taşınmış olması hiç kuşkusuz. Her 10 kişiden 7’si online eğitimin yeterli olmadığını düşünüyor. Yeterli olduğunu düşünenler ise yaklaşık her 10 kişiden 1’ine karşılık geliyor. Bu sonuçların ana sebebi gelir dağılımı ile ilgili olabilir mi? Yeterli kaynakları olmayan aileler, online eğitimde daha geride kalıyor olabilir mi?