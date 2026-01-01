Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle cuma günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, Gümüşhane İli genelinde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü başlayan kar yağışının 1 Ocak 2026 Perşembe günü yoğunlaşarak devam edeceği, ayrıca hava sıcaklığındaki düşmenin don ve buzlanmaya neden olacağı tahmin edilmektedir.



Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara binaen, İl merkezi ve ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir.



Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 2 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır." denildi.