Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller
Türkiye'yi etkisi alan dondurucu soğuk ve kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü bazı illerde eğitime ara verildi. İşte 2 Ocak Cuma günü okulların tatil edildiği iller...
ELAZIĞ
Elazığ Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kar yağışının etkilerinin devam etmesi ve aşırı buzlanma olacağına dair meteorolojik duyurudan dolayı vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle cuma günü eğitime ara verildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, Gümüşhane İli genelinde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü başlayan kar yağışının 1 Ocak 2026 Perşembe günü yoğunlaşarak devam edeceği, ayrıca hava sıcaklığındaki düşmenin don ve buzlanmaya neden olacağı tahmin edilmektedir.
Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara binaen, İl merkezi ve ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 2 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır." denildi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası eğitime cuma günü için de ara verildi.
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle çarşamba günü eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, şehir genelinde kar yağışlarının bugün akşam saatlerine kadar aralıklı devam etmesi, cuma ve cumartesi günleri ise kuvvetli buzlanma ve don riski oluşturmasının beklendiği bildirildi.
Valilikte öğrenci ve vatandaşların güvenliği gözetilerek 2 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.