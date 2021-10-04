Okullarda PCR testi uygulaması başladı
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. 10 pilot il belirlenirken test için velilerden onay istenecek.
Okullarda PCR taraması başladı. Sağlık Bakanlığı, taramanın geçen hafta itibariyle başlatıldığını açıkladı. Taramalar, İlk etapta 10 pilot ilde yapılıyor.
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Çalışma için farklı noktalardan 10 il pilot olarak belirlendi.
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Listeye göre, Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Mersin, Ordu ve Zonguldak pilot il olarak seçildi.
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NTV'de yer alan habere göre, listede üç büyükşehirden ise yalnızca İzmir var. Bu kapsamda, Ankara ve İstanbul'daki okullarda tarama yapılmayacak.
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