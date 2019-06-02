Okulun duvarından 2 bin 300 yıllık tarih çıktı

Düzenleme sırasında, yükselmesi planlanan yol zemininin okul duvarının bir kısmını kapatacak olması nedeniyle çalışmaları yerinde incelemeye giden Özalp, üzerinde eski Yunan alfabesi ile yazılı yazıtı fark edince, Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerini bilgi verdi. Müzeden gelen ekip de yazıtı inceleyip, yerinden alınmasına karar verdi.