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  4. Okulun ilk gününde kahreden kaza: 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

Okulun ilk gününde kahreden kaza: 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

Ordu'da bir öğretmenin aracı, okul bahçesine girerken 7 yaşındaki Miray A.'ya çarptı ve yaralanan küçük kız hastanede hayatını kaybetti; öğretmen ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Okulun ilk gününde kahreden kaza: 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti - Resim: 1

Okullarda uyum haftası başladı.

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Okulun ilk gününde kahreden kaza: 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti - Resim: 2

Altınordu ilçesi Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde beden eğitimi öğretmeni Banu K. yönetimindeki otomobil, uyum haftası kapsamında okula gelen 1’inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı.

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Okulun ilk gününde kahreden kaza: 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti - Resim: 3

Kazada Miray yaralandı. 

Görevlilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Okulun ilk gününde kahreden kaza: 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti - Resim: 4

Yakup ve Eda A. çiftinin kızları Miray A. , ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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