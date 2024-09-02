Okulun ilk gününde kahreden kaza: 7 yaşındaki Miray hayatını kaybetti
Ordu'da bir öğretmenin aracı, okul bahçesine girerken 7 yaşındaki Miray A.'ya çarptı ve yaralanan küçük kız hastanede hayatını kaybetti; öğretmen ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Okullarda uyum haftası başladı.
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Altınordu ilçesi Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde beden eğitimi öğretmeni Banu K. yönetimindeki otomobil, uyum haftası kapsamında okula gelen 1’inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı.
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Kazada Miray yaralandı.
Görevlilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yakup ve Eda A. çiftinin kızları Miray A. , ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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