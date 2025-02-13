Okulun istinat duvarı çöktü; eğitime ara verildi

Selimpınar Mahallesi’ndeki Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni çevreleyen istinat duvarı, sabah saatlerinde çöktü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, çökme sırasında servisten inen ve okula gelmek üzere olan öğrenciler ise büyük korku yaşadı.