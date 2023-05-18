  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Okyanusun dibinde yatan Titanik'i daha önce böyle görmediniz

Okyanusun dibinde yatan Titanik'i daha önce böyle görmediniz

111 yıl önce okyanusun dibini boylayan Titanik'in enkazı, dijital tarama yöntemiyle görüntülendi.

Okyanusun dibinde yatan Titanik'i daha önce böyle görmediniz - Resim: 1

Suya indirildiği dönemde dünyanın en büyük yolcu gemisi olan ve ilk seferinde okyanusun dibini boylayan Titanik, Magellan adlı şirket tarafından dijital tarama yöntemiyle görüntülendi.

1 / 17
Okyanusun dibinde yatan Titanik'i daha önce böyle görmediniz - Resim: 2

BBC'de yer alan habere göre Titanik analisti Parks Stephenson, 'Gemi hakkında hala cevaplanması gereken sorular olduğunu' söyleyerek, yeni görüntüler için "Titanik'in hikayesini spekülasyonlara değil, kanıta dayalı araştırmalara yöneltecek büyük bir adım" diye konuştu.

2 / 17
Okyanusun dibinde yatan Titanik'i daha önce böyle görmediniz - Resim: 3

1.500'den fazla insanın yaşamını yitirdiği ve enkazına ancak 73 yıl sonra; 1985'te ulaşılabilen Titanik, o zamandan beri sualtı araştırmacılarını cezbetti. Magellan adlı şirketin yeni bir belgesel hazırlığı içinde olan 'Atlantic Productions' için yaptığı dijital taramayla elde edilen görüntülerle, Titanik ilk kez tam olarak gözlenebildi.

3 / 17
Okyanusun dibinde yatan Titanik'i daha önce böyle görmediniz - Resim: 4

200 saatten fazla bir çabayla santim santim incelenen enkazda dalgıçlar, geminin her açıdan 700 binden fazla görüntüsünü çekti ve 3 boyutlu canlandırması oluşturuldu.

4 / 17