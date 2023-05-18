Okyanusun dibinde yatan Titanik'i daha önce böyle görmediniz

1.500'den fazla insanın yaşamını yitirdiği ve enkazına ancak 73 yıl sonra; 1985'te ulaşılabilen Titanik, o zamandan beri sualtı araştırmacılarını cezbetti. Magellan adlı şirketin yeni bir belgesel hazırlığı içinde olan 'Atlantic Productions' için yaptığı dijital taramayla elde edilen görüntülerle, Titanik ilk kez tam olarak gözlenebildi.