Okyanusun dibinde yatan Titanik'i daha önce böyle görmediniz
111 yıl önce okyanusun dibini boylayan Titanik'in enkazı, dijital tarama yöntemiyle görüntülendi.
Suya indirildiği dönemde dünyanın en büyük yolcu gemisi olan ve ilk seferinde okyanusun dibini boylayan Titanik, Magellan adlı şirket tarafından dijital tarama yöntemiyle görüntülendi.
BBC'de yer alan habere göre Titanik analisti Parks Stephenson, 'Gemi hakkında hala cevaplanması gereken sorular olduğunu' söyleyerek, yeni görüntüler için "Titanik'in hikayesini spekülasyonlara değil, kanıta dayalı araştırmalara yöneltecek büyük bir adım" diye konuştu.
1.500'den fazla insanın yaşamını yitirdiği ve enkazına ancak 73 yıl sonra; 1985'te ulaşılabilen Titanik, o zamandan beri sualtı araştırmacılarını cezbetti. Magellan adlı şirketin yeni bir belgesel hazırlığı içinde olan 'Atlantic Productions' için yaptığı dijital taramayla elde edilen görüntülerle, Titanik ilk kez tam olarak gözlenebildi.
200 saatten fazla bir çabayla santim santim incelenen enkazda dalgıçlar, geminin her açıdan 700 binden fazla görüntüsünü çekti ve 3 boyutlu canlandırması oluşturuldu.