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Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi

Japonya'da sular altında kalan volkan yeniden aktif hale gelerek yüzeye duman püskürtmeye başladı. Yetkililer, bu durumun deniz taşıtları için tehlike oluşturabileceğini belirtti.

Kaynak: DHA
Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi - Resim: 1
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Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi - Resim: 2

Japonya Sahil Güvenlik yetkilileri, havadan gözlem sonucunda Büyük Okyanus’ta bulunan Iwo Jima Adası kıyısındaki volkanın 16 Mart'ta aktif hale gelerek yüzeye doğru duman püskürttüğünü açıkladı.

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Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi - Resim: 3

Havadan görüntülenen volkanın çevredeki gemi ve deniz taşıtları için tehlike oluşturabileceğine dikkat çeken yetkililer, uyarıda bulundu. 

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Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi - Resim: 4

Yetkililer, adanın geçen yılki volkan patlamasıyla oluştuğunu ancak zaman içinde erozyon sebebiyle su altında kaldığını ve giderek su yüzeyinden kaybolduğunu ifade etti.

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