Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi
Japonya'da sular altında kalan volkan yeniden aktif hale gelerek yüzeye duman püskürtmeye başladı. Yetkililer, bu durumun deniz taşıtları için tehlike oluşturabileceğini belirtti.
Kaynak: DHA
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Japonya Sahil Güvenlik yetkilileri, havadan gözlem sonucunda Büyük Okyanus’ta bulunan Iwo Jima Adası kıyısındaki volkanın 16 Mart'ta aktif hale gelerek yüzeye doğru duman püskürttüğünü açıkladı.
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Havadan görüntülenen volkanın çevredeki gemi ve deniz taşıtları için tehlike oluşturabileceğine dikkat çeken yetkililer, uyarıda bulundu.
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Yetkililer, adanın geçen yılki volkan patlamasıyla oluştuğunu ancak zaman içinde erozyon sebebiyle su altında kaldığını ve giderek su yüzeyinden kaybolduğunu ifade etti.
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