Okyanusun dibindeki hazine! Tonlarca altınla batan gemiden bakın neler çıktı
ABD'de 1857 yılında 21 ton altın sikke ve değerli eşyalarla batan SS Central America gemisinde yapılan keşifler devam ederken, gemiden ölen 425 kişiden bazılarına ait fotoğraflar ilk kez yayınlandı.
"Altın gemisi" olarak da bilinen SS Central America, ABD’nin California eyaletinde yeni bulunan bazı zenginliklerle birlikte 1857 yılında Güney Carolina eyaletinin kıyılarında battı. ABD'nin doğu kıyısına dönen 425 kişi, çıkan bir kasırganın ardından geminin batmasıyla Atlantik Okyanusu’nun derinliklerine gömüldü.
Fotoğraf: California Gold Marketing Group
Gemidekiler, onları zengin eden tahminen 21 ton altın sikke ve külçe ile birlikte battı.
Bununla birlikte, bazı yolcular aynı zamanda daha kişisel değere sahip bir şey taşıyorlardı: Fotoğraflar....
Fotoğraf: California Gold Marketing Group
İLK KEZ YAYINLANDI
2014'te yapılan keşif esnasında geminin enkazından kurtarılanlar, fotoğrafçılığın ilk başarılı ticari biçimi olan dagerreyotipler (metal bir plaka üzerinde tutulan tek seferlik bir resim) ve bir tür cam plaka fotoğrafçılığı olan ambrotiplerdi. Fotoğraflar ilk kez şimdi yayınlandı.