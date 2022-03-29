Okyanusun dibindeki hazine! Tonlarca altınla batan gemiden bakın neler çıktı

İLK KEZ YAYINLANDI

2014'te yapılan keşif esnasında geminin enkazından kurtarılanlar, fotoğrafçılığın ilk başarılı ticari biçimi olan dagerreyotipler (metal bir plaka üzerinde tutulan tek seferlik bir resim) ve bir tür cam plaka fotoğrafçılığı olan ambrotiplerdi. Fotoğraflar ilk kez şimdi yayınlandı.