  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Olası 3. Dünya Savaşı'nda en çok kayıp verecek ülkeler açıklandı

Olası 3. Dünya Savaşı'nda en çok kayıp verecek ülkeler açıklandı

Üçüncü Dünya Savaşı çıkması halinde en çok kayıp verecek ülkeler açıklandı.

Olası 3. Dünya Savaşı'nda en çok kayıp verecek ülkeler açıklandı - Resim: 1

Uzmanlar ve yapay zeka analizleri, jeopolitik konum, nüfus yoğunluğu ve stratejik altyapılar gibi faktörlere dayanarak, ülkelerin olası kayıp oranlarını hesapladı.

1 / 27
Olası 3. Dünya Savaşı'nda en çok kayıp verecek ülkeler açıklandı - Resim: 2

HANGİ ÜLKE, NE KADAR KAYIP VEREBİLİR?
Tahminler, dünya genelinde milyonlarca insanın etkileneceğini ve bazı ülkelerde nüfusun neredeyse yarısının kaybedilebileceğini ortaya koyuyor.

İşte olası bir üçüncü dünya savaşında en çok kayıp verecek olan ülkeler;

2 / 27
Olası 3. Dünya Savaşı'nda en çok kayıp verecek ülkeler açıklandı - Resim: 3

25. GÜNEY AFRİKA | %3
Küresel ekonomik istikrarsızlıktan etkilenebilir ancak coğrafi uzaklığı nedeniyle doğrudan saldırılardan korunabilir.

3 / 27
Olası 3. Dünya Savaşı'nda en çok kayıp verecek ülkeler açıklandı - Resim: 4

24. KANADA | %5
ABD ile ittifakı büyük şehirleri risk altına sokarken, düşük nüfus yoğunluğu toplam kaybı sınırlandırabilir.

4 / 27