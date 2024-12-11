Olası 3. Dünya Savaşı'nda en çok kayıp verecek ülkeler açıklandı
Üçüncü Dünya Savaşı çıkması halinde en çok kayıp verecek ülkeler açıklandı.
Uzmanlar ve yapay zeka analizleri, jeopolitik konum, nüfus yoğunluğu ve stratejik altyapılar gibi faktörlere dayanarak, ülkelerin olası kayıp oranlarını hesapladı.
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HANGİ ÜLKE, NE KADAR KAYIP VEREBİLİR?
Tahminler, dünya genelinde milyonlarca insanın etkileneceğini ve bazı ülkelerde nüfusun neredeyse yarısının kaybedilebileceğini ortaya koyuyor.
İşte olası bir üçüncü dünya savaşında en çok kayıp verecek olan ülkeler;
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25. GÜNEY AFRİKA | %3
Küresel ekonomik istikrarsızlıktan etkilenebilir ancak coğrafi uzaklığı nedeniyle doğrudan saldırılardan korunabilir.
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24. KANADA | %5
ABD ile ittifakı büyük şehirleri risk altına sokarken, düşük nüfus yoğunluğu toplam kaybı sınırlandırabilir.
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