  4. Olası bir muharebede en ön safta yer alacak Mehmetçik'in İstanbul'daki tatbikatı nefes kesti

Kara Kuvvetleri Komutanlığının en köklü sınıflarından biri olan ve muharebe sahasında en ön safta görev yapacak subay, astsubay ve uzman piyade personelinin eğitimleri ve tatbikatı nefes kesti.

Kaynak: İHA
İstanbul Tuzla'daki Piyade Okulu Komutanlığı bünyesinde; piyade sınıfına mensup subay, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erler, muharebe sahasının ağır yükünü kaldırabilecek şekilde yetiştiriliyor.

 Eğitimlerin temel amacı, personelin her türlü arazi, hava ve görüş şartında, baskı ve stres altında görevini başarıyla icra edebilmesini sağlamak.

Millî Savunma Üniversitesi'nden mezun olan piyade sınıfı teğmen ve astsubay çavuşlar, Tuzla'daki Piyade Okulunda 8 ay süren Subay/Astsubay Temel Kursuna alınıyor.

Eğitim süreci boyunca kursiyerler; yoğun tempo, uzun süreli intikaller, gece eğitimleri, arazi faaliyetleri ve atışlarla hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlanıyor.

