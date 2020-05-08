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  3. 08 Mayıs 2020 14:46

Olaylar kontrolden çıktı! Mecliste görülmemiş kavga

Hong Kong parlamentosunun bugünkü oturumuna hem muhalifler hem de Çin yanlısı siyasetçiler maske takarak katıldı.

Olaylar kontrolden çıktı! Mecliste görülmemiş kavga

Hong Kong parlamentosunun bugünkü oturumuna hem muhalifler hem de Çin yanlısı siyasetçiler maske takarak katıldı.

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Olaylar kontrolden çıktı! Mecliste görülmemiş kavga

Oturumun başkanı Starry Lee'nin, önünde onlarca koruma varken "Bu toplantıyı başlatma hakkım var" cümlesini kurunca tansiyon bir anda yükseldi.

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Olaylar kontrolden çıktı! Mecliste görülmemiş kavga

Bunun üzerine muhalif siyasetçiler 'Starry Lee, istifa' diye bağırmaya başladı ve ardından büyük bir kavga patlak verdi.

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Olaylar kontrolden çıktı! Mecliste görülmemiş kavga

Reuters ve AP haber ajansları, parlamentodan şoke edici fotoğraflar servis ediyor. Reuters, kavganın kilit bir kometinin başkanını seçmek için yapılan toplantıda başladığını bildiriyor.

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