Olaylar kontrolden çıktı! Mecliste görülmemiş kavga
Hong Kong parlamentosunun bugünkü oturumuna hem muhalifler hem de Çin yanlısı siyasetçiler maske takarak katıldı.
Hong Kong parlamentosunun bugünkü oturumuna hem muhalifler hem de Çin yanlısı siyasetçiler maske takarak katıldı.
Oturumun başkanı Starry Lee'nin, önünde onlarca koruma varken "Bu toplantıyı başlatma hakkım var" cümlesini kurunca tansiyon bir anda yükseldi.
Bunun üzerine muhalif siyasetçiler 'Starry Lee, istifa' diye bağırmaya başladı ve ardından büyük bir kavga patlak verdi.