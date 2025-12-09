''Öldü'' dediler, mezarlık yolunda ağlamaya başladı! Savcılığın kararı isyan ettirdi
Adana'da 5 aylık hamile kadının dünyaya getirdiği bebek için ''öldü'' denildi. Ancak defin için götürülürken ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan bebek, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Bebeğin ailesi suç duyurusunda bulundu. Savcılık, hastane ve personelin ihmali olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Baba H.S., tekrar şikayetçi olduğunu söyledi.
Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile M.S., 27 Aralık 2021'de sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre tedavi edilen S., 30 Aralık'ta taburcu edildi. Ertesi gün yeniden rahatsızlanınca Marsa Kadın Doğum ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. M.S.'nin durumu, 2 Ocak saat 12.40’ta ağırlaştı.
Düşük yaptığı belirtilen S.'nin karnındaki 5 aylık bebek, normal doğumla alındı. 2 çocuk sahibi M. ve H.S. çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Erkek bebek için ölüm raporu düzenlenip, kefenleme işlemi yapıldıktan sonra aileye teslim edildi.
MEZARLIĞA GİDERKEN AĞLADI
Bebeğinin cenazesini Herekli Mahallesi Mezarlığı’na götüren H.S., yolda ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında bebeğinin kalbinin attığını ve ağladığını fark eden S., ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. 7 gün boyunca yaşam mücadelesi veren bebek, burada hayatını kaybetti. Olay sonrası aile, ölüm raporunu düzenleyen hastane hakkında savcılığa şikayette bulundu.
SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI
İncelemenin ardından savcılık, doktor ve hastane açısından herhangi bir ihmal bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. S. ailesi, karara itiraz etti. Çocuğunu mezarlık yolundan yeniden alıp hastaneye götürme sürecini anlatan H.S., "Doktorların ilk dediği çocuğun sinirsel bir refleksle ağladığı yönündeydi. Bana koyun örneğini verdiler. 'Koyunu kestikten sonra 2 saate kadar sinirsel refleks gösterir' diyerek çocuğumu bu örnekle bir tuttular. Ben de ısrar ederek çocuğun ağladığını söyleyip, doktorlara diretince kalp ve nabız testi yaptılar. Test sırasında yaşadığı fark edilince tedavi altına alındı. Fakat ömrü 1 haftalıkmış, ondan sonra vefat etti" diye konuştu.