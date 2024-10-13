Öldüğü iddia edilirken, taşındığı ortaya çıkan Fetullah Gülen kameralara yakalandı
Eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün elebaşısıFetullah Gülen'in 1999'dan bu yana beri yaşadığı Pensilvanya'dan nın Saylorsburg kasabasındaki konutundan taşındığı yeni malikanesi ortaya çıkmıştı. FETÖ elebaşısının yeni evinin ardından kendisi de kameralara takıldı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki yeni evi görüntülenmişti. AA, Gülen’i yeni evinden çıkarken görüntüledi. Siyah bir araçta bulunan Gülen kısa süreyle de olsa kameralara yakalandı. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.
İnternetteki kamuya açık emlak sitelerine göre, yaklaşık 12 dönüm arazi üzerine 2008’de inşa edilmiş evin 400 metrekareye yakın iç alanında 3 odası ve 4 tuvaleti bulunuyor.
Gözlerden uzak orman içinde yer alan ve 887 bin dolar ile 1 milyon dolar civarında değer biçilen ev, civarına ve girişine yerleştirilen güvenlik kameraları ile sıkı şekilde korunuyor.
Evin 2023 yılında, Gülen’in kişisel bakımından sorumlu olduğu belirtilen örgütün elebaşlarından Cevdet Türkyolu’nun ve çocuklarının sahip olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındığı öne sürülüyor.