Öldüğü iddia edilirken, taşındığı ortaya çıkan Fetullah Gülen kameralara yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki yeni evi görüntülenmişti. AA, Gülen’i yeni evinden çıkarken görüntüledi. Siyah bir araçta bulunan Gülen kısa süreyle de olsa kameralara yakalandı. AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.