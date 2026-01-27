Öldürdüğü kadını parçalara ayıran cani, cinayeti adım adım anlattı!
İstanbul Şişli'de cansız bedeni parçalanmış halde bulunan Özbekistan uyruklu 36 yaşındaki kadının cinayet zanlısı ifadesinde her şeyi itiraf etti. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini anlatan şüpheli, ''Onunla zaten kavgalıydık. Eve gelip kapıyı açınca, hemen kafasına ütü ile vurdum. Yere düşünce onu bıçakladım. Sonra cesedi parçalara ayırdık. Arkadaşım onun üzerindeki değerli şeyleri sonradan satmak için aldı'' dedi. Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Şişli, Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta 24 Ocak'ta meydana gelen olayda çöp konteynerinden hurda toplayan O.Ç., çarşafa sarılı çöp poşeti içerisinde ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme başlatan polis, alınan parmak izinden cesedin Özbekistan uyruklu Durdona K.'ya ait olduğunu belirledi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, Durdona K.'nın cesedinin parçalara ayrılarak farklı çöp konteynerlerine bırakanların K.'nın sevgilisi D.T. ile G.K. olduğu tespit edildi.
Çok sayıda güvenlik kamerasını izleyen polis, şüphelilerin Gürcistan'a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiklerini belirledi.
İki şüpheli, yurt dışına çıkamadan 8 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete ilişkin E.K. isimli bir kişi daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.