Öldürdüğü kadını parçalara ayıran cani, cinayeti adım adım anlattı!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, Durdona K.'nın cesedinin parçalara ayrılarak farklı çöp konteynerlerine bırakanların K.'nın sevgilisi D.T. ile G.K. olduğu tespit edildi.