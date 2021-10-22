Öldürülen Youtuber'ın nişanlısı da ölü bulundu
ABD'de Youtuber Gabby Petito cinayetinde şüpheli olarak aranan nişanlısı Brian Laundrie'nin öldüğü ortaya çıktı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki bir parkta bulunan insan kalıntılarının öldürülen YouTuber Gabby Petito’nun nişanlısına ait olduğunu doğruladı.
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GEÇEN AY KAYIPLARA KARIŞMIŞTI
Bir aydan uzun süredir kayıp olan Brian Laundrie'nin cesedi, diş kayıtları kullanılarak teşhis edildi. Petito'nun ölümüyle ilgili aranan Laundrie, geçen ay Florida'ya nişanlısı olmadan yaptığı ortak bir yolculuktan dönmüş ve sonra kayıplara karışmıştı.
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22 yaşındaki genç kadının cesedi ise yaklaşık bir ay önce çiftin seyahat ettiği Wyoming'de bulunmuştu.
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FBI tarafından yapılan açıklamada, "21 Ekim 2021'de diş kayıtlarının karşılaştırılması, Myakkahatchee Creed Çevre Parkı'nda bulunan insan kalıntılarının Brian Laundrie'ye ait olduğunu doğruladı” denildi.
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