Öldürülen Youtuber'ın nişanlısı da ölü bulundu

GEÇEN AY KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

Bir aydan uzun süredir kayıp olan Brian Laundrie'nin cesedi, diş kayıtları kullanılarak teşhis edildi. Petito'nun ölümüyle ilgili aranan Laundrie, geçen ay Florida'ya nişanlısı olmadan yaptığı ortak bir yolculuktan dönmüş ve sonra kayıplara karışmıştı.