Ölen imamın vasiyeti kriz çıkardı! Cumhurbaşkanlığı olaya el attı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 4 gün önce vefat eden Sadettin K.'nin cenazesi, vasiyeti nedeniyle görev yaptığı camideki türbe bahçesine defin edilmek için 4 gün bekletilince ilçede kriz çıktı. Belediye izin vermezken, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen izinle emekli imam Muhyiddini Rumi Hazretleri Türbesi'nin bahçesine defin edildi.
Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce 88 yaşında vefat eden Sadettin K.’ın, vasiyetinde Eski Burhaniye Belediyesi binasının yanındaki yakınındaki Muhyiddin-i Rumi Hazretleri Türbesi’ne defnedilmek istediği belirtildi.
Ancak aile yakınlarının bu talebi, CHP’li Burhaniye Belediyesi tarafından kabul edilmedi. Bu süreç ve izin alma çabaları 4 gün sürdü ve sorun belediye ve vatandaşlar arasında bir krize dönüştü. Zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Bölgeye, Burhaniye Kaymakamlığı’na vekâlet eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş gelerek sorunun çözümü için girişimlerde bulundu. Kaymakam Odabaş ile birlikte Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de bölgeye gelerek CHP’li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile görüştü.
Defin işlemi için gerekli olan Cumhurbaşkanlığı onayı beklenirken zaman zaman gergin anlar yaşandı. Türbe çevresinde Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Onayın gelmesinin ardından, Sadettin K., vasiyeti üzerine türbe bahçesine defnedildi.