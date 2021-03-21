Ölmek üzereyken bulunan ilk ve son hali şaşırttı

'SEVGİ VE GÜVEN ÇOK ÖNEMLİ'

Uğur, insanlar tarafından şiddete uğrayan ve korkan köpeklerin saldırgan tavırlar sergilediğini ve sevgiyle yaklaşınca sakinleştiğini söyleyerek, "Hayvanların ısırması, insanlardan kaçması çok doğal. Tedavilerin ardından bazen ilaç tedavisine devam etmemiz gerekiyor. O yüzden de kafeslere almak zorunda kalıyoruz. Kafese girdiğimiz anda bize saldırdıkları zamanlar da oluyor. Yanlarına oturup konuşuyoruz. Belirli bir zaman sonra elimizi yalamaya çalışıp yaklaşmaya başlıyorlar. O yüzden sevgi ve güven çok önemli. Sanırım dünya üzerinde insandan şiddet görmesine rağmen insanlara hala inanılmaz derecede güvenen ve yaklaşan bir tek hayvanlardır" diye konuştu.