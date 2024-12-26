Oltasını, kovasını alan sahile koştu... Firari Türk somonlarını tek tek avladılar
Artvin'in Hopa ilçesinde fırtınada parçalanan 5 balık kafeslerinde kaçan tonlarca Türk somonu sınırı geçerek Gürcistan'a ulaştı. Haberi alan Gürcüler oltasını alıp denize akın etti.
Kaynak: İHA
Artvin'in Hopa ilçesinde 16 Aralık'ta meydana gelen şiddetli fırtına, denizde bulunan beş balık kafesini parçaladı.
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Kafeslerin zarar görmesiyle birlikte tonlarca Türk somonu denize karıştı.
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Hopa ve Arhavi'de kıyıya vuran balıkları toplayan vatandaşların ardından bu kez Gürcistan sahilleri hareketlendi.
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Karadeniz'in akıntılarıyla Gürcistan'a ulaşan Türk somonları, Batum'daki Çoruh Nehri'nin denize döküldüğü bölgede görüldü.
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