Oltaya takılan vantuz balığı şaşkınlık yarattı

Kancasına ekmek buluna oltasını denize attığını ve beklemeye başladığını anlatan Güler, " Bir süre sonra olta sallanmaya başladı. Güçlükle yakalanan balığı kıyıya çıkardık. Yanımda başka kişilerde vardı ama bu yakalanan balığının türünü anlayamadık. Köpek balığı yavrusu zannettim. İnternetten araştırdım vantuz balığı olduğunu öğrendim" dedi.