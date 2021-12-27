Ölü insanları beslemek, kızarmış tıltıl yemek... İşte birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri

Noel , çoğu ülkenin kendi geleneklerine sahip olduğu ve dünyanın en büyük bayramlarından biridir. Öncelikle bir Hristiyan bayramı olarak kutlansa da tüm milletler geçmişten günümüze yılbaşını kendi kültürlerine adapte etmeyi başarmıştır. Bir ağacı süslemek, hediye alışverişinde bulunmak ve yeni yılın gelişini kutlamak tüm dünyada yaygın olan ritüellerdir. Sizler için dünyanın dört bir yanındaki ilginç yılbaşı geleneklerini araştırdık.

DÜNYANIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN İLGİNÇ YENİ YIL GELENEKLERİ



AVUSTURYA- KRAMPUS



Krampus, dünya çapında yaramazlık yapan çocukları cezalandıran canavar olarak tanınır. Avusturya'da yılbaşı zamanında erkekler Krampus canavarını tanımlayan kostümlerini giyerler ve Krampuslauf olarak bilinen yerde sokaklarda dolaşırlar. Ellerinde zincirler ve özellikle kötü çocukları kaçırmak ve onları cehenneme çekmek için bir sepet taşırlar. Cadılar Bayramı’nın anımsatan bu gelenek eğlenceli görüntülere sahne olsa da küçük çocukların korktuğu bir ritüel olarak kabul ediliyor.