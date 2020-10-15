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  3. 15 Ekim 2020 22:52

Ölü virüsten bin yerli aşı üretildi: Denemelerde kullanılacak

Yerli aşıda yaşanan son gelişmelere göre, 14 kuruma verilen aşı izinlerinden ikisinin öne çıktığı, ölü virüsten üretilen bin yerli aşının denemelerde kullanılacağı belirtiliyor.

Ölü virüsten bin yerli aşı üretildi: Denemelerde kullanılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Faz-1 denemelerine başlandığını açıkladığı yerli aşılarla ilgili çalışmalarda ilginç ayrıntılar var. Verilen bilgiye göre, yerli aşıda iki önemli çalışma bulunuyor.

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Ölü virüsten bin yerli aşı üretildi: Denemelerde kullanılacak

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre bunlar, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin yönettiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Prof. Dr. Hakan Akbulut’un başkanlığında Ankara Tıp Fakültesi’nde yürütülen aşı çalışmaları.

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Ölü virüsten bin yerli aşı üretildi: Denemelerde kullanılacak

Sonuçlar en erken 5 ay sonraİnsan üzerindeki Faz-1 denemesi için iki kez aşılama yapılacak, ardından test aşamasına geçilecek

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Ölü virüsten bin yerli aşı üretildi: Denemelerde kullanılacak

 Bu 1.5 aylık bir süre alacak. Ölü virüsten üretilen bin deneme aşısı, ikinci fazda devreye girecek. 1.5 ay sonra sonuçları alınacak. 

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