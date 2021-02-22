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  3. 22 Şubat 2021 17:40

Ölü yunus karaya vurdu!

Beyoğlu'nda, ölü yunus karaya vurdu. Yunusun gözünün kenarında kurşun deliği olduğu tahmin edilen yara dikkat çekti.

Ölü yunus karaya vurdu!

Olay, saat 11.20 sıralarında Beyoğlu Karaköy İskelesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yunus karaya sürüklendi.

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Ölü yunus karaya vurdu!

Yunusun hareketsiz şekilde durduğu fark eden vatandaşlar durumu, İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) yetkililerine bildirdi.

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Ölü yunus karaya vurdu!

Olay yerine gelen İSTAÇ ekipleri, yunusun tekneye çıkarıp götürdü. Yapılan ilk incelemelerde yunusun gözünün hemen yanındaki kurşun deliği olduğu tespit edildi.

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Ölü yunus karaya vurdu!

Ayrıca yunusun kuyruğunda da ağ izleri olduğu belirlendi.

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