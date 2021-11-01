Ölüler Günü Festivali'nden ilginç görüntüler

Meksika'da geleneksel "Ölüler Günü" etkinlikleri düzenleniyor. Bu yıl başkent Mexico City'de Covid-19 kurbanları için bir anıt oluşturuldu. Salgın kısıtlamaları nedeniyle yakınlarına veda edemeyenler, anıta sevdiklerinin fotoğraflarını bırakıyor.