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Ölüler Günü Festivali'nden ilginç görüntüler

Meksika'da geleneksel ''Ölüler Günü'' etkinlikleri ilginç görüntülere sahne oldu. Bu yıl başkent Mexico City'de Covid-19 kurbanları için bir anıt oluşturuldu. Salgın nedeniyle yakınlarına veda edemeyenler, anıta sevdiklerinin fotoğraflarını bırakıyor.

Meksika'da geleneksel "Ölüler Günü" etkinlikleri düzenleniyor. Bu yıl başkent Mexico City'de Covid-19 kurbanları için bir anıt oluşturuldu. Salgın kısıtlamaları nedeniyle yakınlarına veda edemeyenler, anıta sevdiklerinin fotoğraflarını bırakıyor.

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Meksika'da, geleneksel "Ölüler Günü" etkinlikleri başladı.

Bu yılki etkinlikler, Covid-19 kurbanları anısına yapılıyor.

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Başkent Mexico City'de bu amaçla COVID-19'dan hayatını kaybedenler için bir anma bölümü kuruldu.

Yakınlarını kaybedenler, fotoğraflar yapıştırıp çiçekler bırakarak sevdiklerini andı.

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Yetkililer, etkinliğin COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle sevdiklerine veda edemeyen insanlara destek olacağını umuyor.

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