Ölüm halı saha maçında yakaladı: Son anları kamerada
Isparta'da halı saha maçında fenalaşan ve kalp krizi geçiren 50 yaşındaki avukat hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Isparta Barosu'na kayıtlı avukat Mustafa Serkan D., dün Batıkent Mahallesi'nde bulunan halı sahada maç yaparken aniden yere yığıldı. Arkadaşları tarafından kalp masajı yapılırken, sağlık ekibine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan D., burada hayatını kaybetti. D.'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.
D.'nin cenazesi, otopsisinin ardından bugün ikindi vakti Gökgöz Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
KALP KRİZİ VE MÜDAHALE ANLARI KAMERADA
Isparta'da halı sahada kalp krizi geçiren avukat Mustafa Serkan D.'nin fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde dün saat 21.00-22.00 seansında maç yaptığı esnada aniden yere yığılan D.'in yanına arkadaşlarının koşması, kalp masajı yapılması, sağlık ekibinin halı sahaya gelerek müdahale etmesi, sedyeyle hastaneye kaldırıldığı anlar yer aldı.