Ölüm halı saha maçında yakaladı: Son anları kamerada

Isparta Barosu'na kayıtlı avukat Mustafa Serkan D., dün Batıkent Mahallesi'nde bulunan halı sahada maç yaparken aniden yere yığıldı. Arkadaşları tarafından kalp masajı yapılırken, sağlık ekibine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan D., burada hayatını kaybetti. D.'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.