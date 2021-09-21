Ölüm ilanını yazıp ortadan kayboldu! Müge Anlı yayınında ortaya çıktı!

Müge Anlı, Türkan Günday'ın 1 yıl önce boşandığını ve evli olan Ersin Güneş'le aşk yaşamaya başladığını söyledi. Günday'ın yeğeni Melike Irmaklı, teyzesinin Ersin Güneş'le sık sık kavga ettiğini ve hep "Ersin beni çok kıskanıyor" dediğini dile getirdi.