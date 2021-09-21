Ölüm ilanını yazıp ortadan kayboldu! Müge Anlı yayınında ortaya çıktı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan 50 yaşındaki Türkan Günday, programa damga vurdu.
Ailesinin kendisiyle yeterince ilgilenmediğini düşünen ve sık sık evi terk eden Günday, 'ölürsem cenazeme kaç kişi katılır?' diye düşünerek ölüm ilanı verdi.
Sosyal medyadan yayınladığı ilanın ardından ortadan kaybolan Günday'dan yaklaşık bir aydır haber alınamadı. Kardeşinin hayatından endişe eden abla Tülin Irmaklı, Günday'ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
Müge Anlı, Türkan Günday'ın 1 yıl önce boşandığını ve evli olan Ersin Güneş'le aşk yaşamaya başladığını söyledi. Günday'ın yeğeni Melike Irmaklı, teyzesinin Ersin Güneş'le sık sık kavga ettiğini ve hep "Ersin beni çok kıskanıyor" dediğini dile getirdi.
Tülin Hanım kardeşinin psikolojik sıkıntılar yaşadığını, zaman zaman garip hareketlerde bulunduğunu ama kendilerinin buna alıştığını belirtip kardeşi kaybolduktan sonra Ersin Bey'e ulaşmadığını zira hiç nerede kim olduğunu bilmediğini savundu.