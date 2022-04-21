''Ölüm noktası'' turistler tarafından büyük ilgi görüyor
Sosyal medyanın popüler lokasyonlarından biri olan ve çökme tehlikesi bulunan Sidney'deki Wedding Cake Rock bölgesi turistler tarafından ilgi görüyor.
Avustralya, Sidney'in güneyindeki Wedding Cake Rock, ziyaretçileri uzak tutmak için 1,6 metre yüksekliğinde bir çitle çevrili.
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Ancak bu çiftler mucizevi manzarası karşısında fotoğraf çektirmek isteyenleri durduramıyor. Binlerce yabancı turist uçurumun kenarındaki çıkıntının üzerinde poz veriyor.
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Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Servisi (NPWS), çıkıntının uçurumun kenarında tehlikeli bir şekilde dengelendiği ve ciddi şekilde alttan kesildiği konusunda ziyaretçileri uyardı.
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2015 tarihli bir raporda çıkıntının herhangi bir anda ya da durumda çökebileceği belirtildi.
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