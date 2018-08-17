Ölüm Patroniçesi'nin adamlarına şafak baskını

5 ADRESE ŞAFAK BASKINI

Narkotik ekipleri tarafından daha önce tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Daha önce yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan Saide D.'nin yakınlarına yönelik olduğu iddia edilen operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.