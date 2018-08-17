  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Ağustos 2018 08:40

Ölüm Patroniçesi'nin adamlarına şafak baskını

Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Ekmek, çocuk bezi ve futbol topu içinde uyuşturucu ele geçirilirken, operasyonun ''Ölüm Patroniçesi'' olarak bilinen Saide D.'nin adamlarına yönelik olduğu öğrenildi.

Ölüm Patroniçesi'nin adamlarına şafak baskını

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda ekmek, çocuk bezi ve futbol topunun içine zulalanmış uyuşturucu madde yakalandı.

1/ 10
Ölüm Patroniçesi'nin adamlarına şafak baskını

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Ekipleri'nin de desteğiyle Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği Eros'unda katıldığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

2/ 10
Ölüm Patroniçesi'nin adamlarına şafak baskını

5 ADRESE ŞAFAK BASKINI
Narkotik ekipleri tarafından daha önce tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Daha önce yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan Saide D.'nin yakınlarına yönelik olduğu iddia edilen operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

3/ 10
Ölüm Patroniçesi'nin adamlarına şafak baskını

EKMEK İÇİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Ekiplerin yaptığı operasyonda daha önce yıkım kararı verilen ve Saide D.'ye ait olduğu iddia edilen evin etrafında yapılan aramalarda ekmek arasına, futbol topunun içine ve çocuk bezinin arasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.


4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM