Ölümcül hatanın faturası çok acı oldu: Engelli bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de hastanelik oldu
Düzce’nin Ozanlar Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan olayda, sobadan çıkarılarak kova içerisinde bırakılan odun kömürlerinden sızan duman, bir ailenin üzerine karabasan gibi çöktü. Olayda 55 yaşındaki engelli birey hayatını kaybederken, aynı evde yaşayan üç kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sobadan alınan közlerin oda içerisinde bir kova içerisinde bırakılması, ortamdaki hava kalitesini hızla düşürdü. Sabah saatlerinde yoğun baş ağrısı şikayetiyle uyanan torunlar A.C. ve C.C., aynı evde yaşadıkları N.G.’yi (55) hareketsiz, dedeleri M.C.’yi ise bitkin halde buldu. Gençlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, N.G.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Dumandan etkilenen dede M.C. ve iki torun, çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan dede M.C.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Ozanlar Mahalle Muhtarı Bülent Keser, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldık. Jandarma ve savcılık ekipleri evde yaptıkları incelemede soba ve küllere rastladı. İlk bulgular karbonmonoksit zehirlenmesine işaret ediyor,” ifadelerini kullandı.