Ölümcül hatanın faturası çok acı oldu: Engelli bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sobadan alınan közlerin oda içerisinde bir kova içerisinde bırakılması, ortamdaki hava kalitesini hızla düşürdü. Sabah saatlerinde yoğun baş ağrısı şikayetiyle uyanan torunlar A.C. ve C.C., aynı evde yaşadıkları N.G.’yi (55) hareketsiz, dedeleri M.C.’yi ise bitkin halde buldu. Gençlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.