Ölümle biten kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

14 Kasım gecesi, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre Süleyman H. sokakta önceden babası ile kavga eden Refik Valiyev, Tahir Aslanov, Kemal Usseinov, Murat Abdulleva ve Osman Somerset ile karşılaştı.



