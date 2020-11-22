Ölümle biten kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!
Antalya’da Ahıska Türkü Refik Valiyev'in hayatını kaybettiği ve 5 kişininde yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
14 Kasım gecesi, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre Süleyman H. sokakta önceden babası ile kavga eden Refik Valiyev, Tahir Aslanov, Kemal Usseinov, Murat Abdulleva ve Osman Somerset ile karşılaştı.
Süleyman H. polise şikayetçi olacağını söylediği gruptan Ahıska Türkü olan Refik Valiyev'in kolunu tutarak, ayrılmamasını söyledi. Bunun üzerine Refik Valiyev ile Süleyman H. arasında kavga çıktı. Kavgada Süleyman H., yanındaki bıçağı çekerek, Refik Valiyev, Tahir Aslanov, Kemal Usseinov, Murat Abdulleva ve Osman Somerset'i çeşitli yerlerinden yaraladı.