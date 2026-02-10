Ölümle burun buruna geldi; büyük hatasından aldığı basit önlemle kurtuldu
Hakkari’de karla kaplı çatısına temizlik yapmak için çıka ve ayağı kayan vatandaş, beline bağladığı ip sayesinde boşlukta asılı kalarak hayata tutundu.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde 2 katlı binasının çatısında biriken karları temizlemek isteyen M.S.Ö., dengesini kaybederek kaydı.
1 / 12
Tedbir amaçlı beline bağladığı halatın takılmasıyla havada asılı kalan vatandaşı görenler, durumu yetkililere bildirdi.
2 / 12
İhbar üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
3 / 12
İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği titiz operasyonla mahsur kaldığı yerden indirilen M.S.Ö.'nün yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
4 / 12