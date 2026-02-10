  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ölümle burun buruna geldi; büyük hatasından aldığı basit önlemle kurtuldu!

Ölümle burun buruna geldi; büyük hatasından aldığı basit önlemle kurtuldu

Hakkari’de karla kaplı çatısına temizlik yapmak için çıka ve ayağı kayan vatandaş, beline bağladığı ip sayesinde boşlukta asılı kalarak hayata tutundu.

Kaynak: İHA
Ölümle burun buruna geldi; büyük hatasından aldığı basit önlemle kurtuldu - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde 2 katlı binasının çatısında biriken karları temizlemek isteyen M.S.Ö., dengesini kaybederek kaydı. 

1 / 12
Ölümle burun buruna geldi; büyük hatasından aldığı basit önlemle kurtuldu - Resim: 2

Tedbir amaçlı beline bağladığı halatın takılmasıyla havada asılı kalan vatandaşı görenler, durumu yetkililere bildirdi.

2 / 12
Ölümle burun buruna geldi; büyük hatasından aldığı basit önlemle kurtuldu - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. 

3 / 12
Ölümle burun buruna geldi; büyük hatasından aldığı basit önlemle kurtuldu - Resim: 4

İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği titiz operasyonla mahsur kaldığı yerden indirilen M.S.Ö.'nün yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

4 / 12