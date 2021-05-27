Ölümüne selfie! Sosyal medyada bir kaç ''like'' uğruna kabusu yaşadı

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından getirtilen özel bir brandayla uzun uğraşlar sonucu vagonun üzerinden alınan Şükrücan Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.