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  3. 04 Eylül 2020 21:54

Ölümünü sosyal medyadan canlı yayınlayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alain Cocq isimli vatandaşın ötenazi isteğini reddetmesi üzerine, Cocq, reddin ardından kendi ölümünü sosyal medyada yayınlayacağını duyurdu.

Ölümünü sosyal medyadan canlı yayınlayacak

Ölümcül bir hastalığa yakalanan 57 yaşındaki Alain Cocq isimli adamın aldığı karar tüm dünyanın konuştuğu bir olaya döndü. Alain Cocq adlı kişi ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını açıkladı.

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Ölümünü sosyal medyadan canlı yayınlayacak

Tedavi edilemez bir hastalığa sahip olan Cocq, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ölümcül başka bir kişinin ötanazi talebini reddetmesine tepki gösterdi. Aynı hastalıktan müzdarip olan Cocq, ölümünü sosyal medyada canlı yayınlayacağını duyurdu.

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Ölümünü sosyal medyadan canlı yayınlayacak

Kendi fişini kendisi çekecek
Cocq'un tüm tedavileri reddettiğini, yiyecek ve içecek de tüketmeyeceğini belirtildi. Atardamar duvarlarının birbirine yapıştığı nadir bir hastalığı olan Alain Cocq, bir haftadan az bir zamanının kaldığını ve ölümünü yarın sabah sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını söyledi.

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Ölümünü sosyal medyadan canlı yayınlayacak

Macron'a mektup gönderdi, reddedildi
Cocq’un, kendisine huzur içinde ölmesini sağlayacak bir madde verilmesini sorduğu bir mektubu Macron’a gönderdiği, ancak Macron’un " Bu kabul edilemez. Fransız yasaları altında buna izin verilmez" ifadeleriyle kendine cevap verdiğini açıkladı.

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