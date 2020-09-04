Ölümünü sosyal medyadan canlı yayınlayacak

Kendi fişini kendisi çekecek

Cocq'un tüm tedavileri reddettiğini, yiyecek ve içecek de tüketmeyeceğini belirtildi. Atardamar duvarlarının birbirine yapıştığı nadir bir hastalığı olan Alain Cocq, bir haftadan az bir zamanının kaldığını ve ölümünü yarın sabah sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını söyledi.