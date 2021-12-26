Omicron Türkiye'de yayılıyor: Geceleri uyandıran yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Bilimsel danışmanlardan oluşan bir komite de geçen Perşembe günü bu analizi destekledi ve koku veya tat kaybının daha az bildirildiğini söyledi. Araştırmaya öncülük eden Dr Bruce Patterson, önceki varyantlara kıyasla Omicron’da çok fazla tat ve koku kaybı görülmediğini belirterek, diğer corona virüs varyantlarında olduğu gibi, Omicron'dan etkilenen hastalarda da yorgunluğun mevcut olduğunu ekledi.