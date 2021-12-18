Omicron varyantı için ''eyvah'' dedirten açıklama
Dünya genelinde en az 77 ülkede tespit edilen Omicron varyantıyla ilgili ABD'de yapılan araştırmanın sonuçları endişe yarattı. Varyantın tüm koronavirüs aşılarının etkinliğinde önemli bir düşüşe neden olduğu belirtilirken, üçüncü doz aşının da yeterli koruma sağlamayabileceği açıklandı.
ABD’de yapılan yeni bir çalışma, dünya çapında hızla yayılan corona virüsün Omicron varyantının, güçlendirici dozlar da dahil olmak üzere mevcut her aşıyı enfeksiyonu önlemede daha zayıf hale getirdiğini buldu.
DÜNYADA YAYGIN OLARAK KULLANILAN 4 AŞININ ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ
Columbia Üniversitesi’nden araştırmacılar, Omicron varyantına karşı dört büyük aşı markasının (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ve AstraZeneca) aşılarını test etti.
Ayrıca, çalışmanın bir parçası olarak üçüncü doz Pfizer/BionTech ve Moderna aşısı uygulanan insanların kan örneklerini incelendi.
PFIZER/BIONTECH'TE 21 KAT DÜŞÜŞ
Corona virüsün Çin Wuhan’da tespit edilen orijinal versiyonuna kıyasla, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının ardından Omicron'a karşı nötralize edici antikorlarda 21 kat ve iki doz Moderna'nın aşısının ardındaN ise 8,6 kat düşüş oldu.