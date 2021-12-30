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  4. Omicron varyantında yeni belirti bulundu: El ve ayaklara dikkat!

Omicron varyantında yeni belirti bulundu: El ve ayaklara dikkat!

Dünyada Omicron paniği devam ederken yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye ve dünyada hızla yayılan Omicron'da yeni bir belirti ortaya çıktı.

Omicron varyantında yeni belirti bulundu: El ve ayaklara dikkat! - Resim: 1

Dünyada hızla yayılan Omicron ile ilgili son dakika haberi geldi. Türkiye'de de yayılımını hızlandıran Omicron'a ilişkin İngiliz yetkililer yeni semptom açıklaması yaptı.

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Omicron varyantında yeni belirti bulundu: El ve ayaklara dikkat! - Resim: 2

Koronavirüsün önceki mutasyonlarındaki belirtilerden farklı bir semptom olduğu vurgulanırken hastalandığından şüphelenen kişilerin ellerine ve ayaklarına dikkatlice bakması gerektiğini duyuruldu.

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Omicron varyantında yeni belirti bulundu: El ve ayaklara dikkat! - Resim: 3

Sözcü'nün haberine göre Türkiye’de kullanılan Hayat Eve Sığar uygulamasının bir benzeri olarak Birleşik Krallık’ta kullanılan ZOE Covid Semptom Çalışma Uygulaması’nda son dönemde yaygınlaşan Omicron varyantıyla ilgili yeni bulgulara ulaşıldı.

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Omicron varyantında yeni belirti bulundu: El ve ayaklara dikkat! - Resim: 4

Hastalanan kişilerin yaşadıkları ve tespit ettikleri semptomları bildirdiği uygulamada son dönemde Omicron varyantının “yeni kilit” semptomları artış gösterdi.

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