Omicron varyantında yeni belirti bulundu: El ve ayaklara dikkat!
Dünyada Omicron paniği devam ederken yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye ve dünyada hızla yayılan Omicron'da yeni bir belirti ortaya çıktı.
Dünyada hızla yayılan Omicron ile ilgili son dakika haberi geldi. Türkiye'de de yayılımını hızlandıran Omicron'a ilişkin İngiliz yetkililer yeni semptom açıklaması yaptı.
Koronavirüsün önceki mutasyonlarındaki belirtilerden farklı bir semptom olduğu vurgulanırken hastalandığından şüphelenen kişilerin ellerine ve ayaklarına dikkatlice bakması gerektiğini duyuruldu.
Sözcü'nün haberine göre Türkiye’de kullanılan Hayat Eve Sığar uygulamasının bir benzeri olarak Birleşik Krallık’ta kullanılan ZOE Covid Semptom Çalışma Uygulaması’nda son dönemde yaygınlaşan Omicron varyantıyla ilgili yeni bulgulara ulaşıldı.
Hastalanan kişilerin yaşadıkları ve tespit ettikleri semptomları bildirdiği uygulamada son dönemde Omicron varyantının “yeni kilit” semptomları artış gösterdi.