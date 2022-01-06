Omicron varyantının en çok etkilediği grup belli oldu! Uzmanlardan ''hafife almayın'' uyarısı

“Omicron diyabetli kişilerde diyabetik ketoasidoz adı verilen hayatı tehdit eden bir durumu tetikliyor. Yaşlı insanlar, yataktan kalkamayacak kadar zayıflıyor ve yürüyemez hale geliyor. Varyant kesinlikle hafife alınmamalı. Şu anda Covid-19 hastaları ile yaşlılar ve kemoterapi gören hastalar yoğun bakımlarda yan yana tedavi ediyoruz. Bu insanlar hala büyük bir tehlikede" dedi.