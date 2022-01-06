Omicron varyantının en çok etkilediği grup belli oldu! Uzmanlardan ''hafife almayın'' uyarısı
Dünya genelinde baskın hale gelen Omicron varyantıyla ilgili araştırmalar sürüyor. ABD'li uzmanlar, acil servisteki hastaların daha az oksijen tedavisine ihtiyaç duyurduğunu, ancak sağlık sorunları bulunan kişilerin ve yaşlıların durumunun ağırlaştığını söyledi. Özellikle Omicron nedeniyle kanser hastalarının, baskılayıcı ilaç kullanan ve diyabetik olan kişilerin acil servislerdeki sayısının arttığı belirtildi.
ABD’de önde gelen bir acil servis doktoru, corona virüsün Omicron varyantının, orijinal virüse kıyasla “farklı bir şekilde hasta ettiğini" söyledi.
"DAHA AZ HASTA OKSİJEN TEDAVİSİNE İHTİYAÇ DUYULUYOR, AMA SORUNLAR BİTMEDİ..."
Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Acil Tıp alanında doçent olan Dr. Craig Spencer, Mart 2020'deki ilk dalganın aksine, daha az hastanın oksijen tedavisine ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Spencer, New York City'deki bir acil servis değişimi sırasındaki deneyimine atıfta bulunarak, "Ancak konuşulması gereken sorunlar bitmiş değil, Omicron hastaları farklı şekillerde etkiliyor" dedi.
"ÖNCEDEN VAR OLAN SAĞLIK SORUNLARINI KÖTÜLEŞTİRİYOR"
Spencer, acil servislere rekor sayıda başvuran kişilere "son derece yüksek" sayıda Covid-19’lu olmayan hastanın da katıldığını söyledi. "İlk dalgalanma sırasında, acil servislerimizde gördüğümüz tek hasta tipi Covid-19’lulardı” diyen Spencer, Covid-19’un önceden var olan tıbbi durumları daha da kötüleştirdiğini açıkladı:
“Omicron diyabetli kişilerde diyabetik ketoasidoz adı verilen hayatı tehdit eden bir durumu tetikliyor. Yaşlı insanlar, yataktan kalkamayacak kadar zayıflıyor ve yürüyemez hale geliyor. Varyant kesinlikle hafife alınmamalı. Şu anda Covid-19 hastaları ile yaşlılar ve kemoterapi gören hastalar yoğun bakımlarda yan yana tedavi ediyoruz. Bu insanlar hala büyük bir tehlikede" dedi.