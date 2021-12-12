Omicron'a karşı yeni aşı gelecek mi? Uğur Şahin açıkladı
Koronavirüs aşı geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Der Spiegel gazetesine konuştu. Omicron varyantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, güçlendirici aşının ikinci dozdan üç ay sonra yapılmasını önerdi. Şahin ayrıca, yeni varyantlara karşı uyarlanan bir aşı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
İşte Prof. Dr. Uğur Şahin'İn Omicron ve yeni aşıya dair tüm açıklamaları...
DER SPIEGEL: Sayın Şahin, kolay kolay panik yapmıyorsunuz. Ancak yeni Omicron varyantı hakkındaki verileri ilk gördüğünüzde endişelendiniz mi?
Uğur Şahin: Endişelendim. Bu beklenmedik bir gelişme ve biz de ilk önce bu keşfedilmemiş durumla yüzleşmek zorunda kaldık. Birkaç gün boyunca, neyle uğraştığımız bile belli değildi. Bağışıklık sisteminden kaçabilen bir kaçış varyantı olup olmadığını bilmiyorduk. Neyse ki, prensipte aşılarla kontrol edilebilen sadece kısmi bir kaçış varyantı olduğu ortaya çıktı.
DER SPIEGEL: Yani, kendinize makul ölçüde güveniyor musunuz?
Uğur Şahin: Evet, geçtiğimiz haftalarda yeniden çalışmaya başladık ve gruplarlar oluşturduk. Hala pek çok bilinmeyen var, ancak cevapları bulmak ve ilerlemek için bir planımız var. Bu bahardan beri yeni varyantlar için hazırlanıyoruz.
DER SPIEGEL: Çarşamba günü, BioNTech aşısının Omicron'a karşı ne kadar iyi çalıştığına dair bir ön çalışmanın sonuçlarını yayınladınız. En az üç doz aşı olan kişilerin Omicron’a karşı iyi bir şekilde korunacağı ortaya çıktı . Buna şaşırdınız mı?
Uğur Şahin: Beş altı senaryo geliştirmiştik. Bu ön sonuç, bu durumda mümkün olan en iyi sonuçtur. Ön verilere göre, üç doz corona virüsü önemli ölçüde nötralize ediyor. Daha fazla veri, korumanın ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar sürdüğünü gösterecektir.
DER SPIEGEL: Diğer çalışmalar daha az iyimser. Örneğin Frankfurt merkezli virolog Sandra Ciesek, analizinde BioNTech çalışmasına göre önemli ölçüde daha düşük bir bağışıklık tepkisi buldu. Peki bunun nedeni nedir?
Uğur Şahin: Farklar o kadar büyük değil. Yaklaşımımız ve veri setlerimiz biraz farklıydı. Ciesek Hanım da dahil olmak üzere birçok araştırmacı ile yakın temas halindeyiz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde, tüm veriler bir araya gelerek tam bir resim oluşturacak.