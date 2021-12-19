Omicron'da sadece geceleri görülen gizemli semptomu açıklandı
Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçti. Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken İngiliz basını Omicron'un gizemli semptomunu açıkladı.
Dünya haftalardır tabiri caizse Omicron varyantı ile yatıp kalkıyor... Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden olmuş durumda.
Kısa sürede dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen varyant ile ilgili bilim insanlarının zamana karşı yarışı sürerken İngiliz basınını Omicron'un 'gizemli' semptomunu açıkladı.
Kovid-19 semptomları başlangıçta kuru, sürekli öksürük, yüksek sıcaklık ve tat veya koku alma duyusu kaybını içeriyordu. Ancak Omicron'un semptomlarının tamamen farklı olduğu ortaya çıktı.
İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, Omicron'un ilk ortaya çıktığı Güney Afrika'daki doktorlar, hastaların gece terlemesi semptomları bildirdiğini söylediler.