Omicron'dan sonra şimdi de Delmicron çıktı! Semptomları belli oldu
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 100'den fazla ülkede tespit edilen Omicron varyantı dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Salgınla mücadele sürerken Delmicron adlı çifte bir varyant ortaya çıktı. Bilim insanları, Delta ve Omicron adlarının birleşimi ile oluşturulan bu varyantın, ABD ve Avrupa'daki vaka artışından sonra ortaya çıktığına dikkat çekti.
DELMİCRON NEDİR?
Öncelikle Delmicron, Alfa, Beta, Gama ve diğerleri gibi corona virüsün mutasyona uğrayan yeni bir varyantı değil, mevcut iki varyantın birleşiminden oluşuyor (Delta ve Omicron). Özellikle batıda hızlı bir şekilde yayılıyor.
Delta varyantı, Nisan ortasından Haziran ortasına kadar küresel çapta dünyaya hakim oldu ve milyonlarca can alan ikinci corona virüs dalgasından sorumluydu.
Delta varyantı ciddi semptomlara yol açmasıyla ve hastaneye yatış riskini artırması ile büyük çapta bir mücadele başlattı. Varyantın ayrıca, enfeksiyon sonrası beyin sisi, kas ağrıları ve saç dökülmesi gibi uzun vadeli semptomlara da yol açtığı görüldü.
İlk kez Güney Afrika, geçen ay tespit edilen Omicron varyantına ilişkin ilk veriler ise Delta varyantına göre daha hafif semptomlara neden oluyor. Araştırmacılar, oldukça bulaşıcı olmasına rağmen ciddi semptomlara nadiren yol açtığını ve hastaneye yatış riskinin daha düşük olduğunu art arta gelen çalışmalarla gösterdi.