On binlerce kişi darbeye karşı sokağa indi
Myanmar'da askeri darbenin birinci haftasında on binlerce kişi sokaklara döküldü. Göstericiler, ''Askeri yönetim istemiyoruz, demokrasi istiyoruz'' sloganları attı.
Fotoğraflar Myanmar'ın en büyük kenti Yangon'dan. On binler sokaklara çıktı; askeri cuntaya meydan okudu.
Kasım ayında yapılan seçimlerin sonucunu tanımayan ordu, geçen hafta yüzde 83 oyla seçilen hükümete karşı darbe yaptı, yönetime el koydu.
Darbenin birinci haftasında Yangon, 2007'den bu yana en büyük protesto gösterilerine sahne oldu.