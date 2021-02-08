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  3. 08 Şubat 2021 10:20

On binlerce kişi darbeye karşı sokağa indi

Myanmar'da askeri darbenin birinci haftasında on binlerce kişi sokaklara döküldü. Göstericiler, ''Askeri yönetim istemiyoruz, demokrasi istiyoruz'' sloganları attı.

On binlerce kişi darbeye karşı sokağa indi

Fotoğraflar Myanmar'ın en büyük kenti Yangon'dan. On binler sokaklara çıktı; askeri cuntaya meydan okudu.

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On binlerce kişi darbeye karşı sokağa indi

Kasım ayında yapılan seçimlerin sonucunu tanımayan ordu, geçen hafta yüzde 83 oyla seçilen hükümete karşı darbe yaptı, yönetime el koydu.

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On binlerce kişi darbeye karşı sokağa indi

Darbenin birinci haftasında Yangon, 2007'den bu yana en büyük protesto gösterilerine sahne oldu.

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On binlerce kişi darbeye karşı sokağa indi

Kentin dört bir yanından gelen protestocular kent merkezinde toplandı.

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