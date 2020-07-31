On binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namazdan sonra okunan bayram hutbesini dinledi. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde mülteci konumunda bulunan yüzlerce Afrikalı Müslüman da bayram namazını Harem-i Şerif'te kıldı.