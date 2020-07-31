On binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerin gölgesinde Harem-i Şerif'e gelen Filistinlilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerin gölgesinde Harem-i Şerif'e gelen Filistinlilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü.
Arife günü yatsı namazından itibaren Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilerin sayısı sabah namazında binlere ulaştı. Ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün uzak mahalleleri ile İsrail'e bağlı Filistin kentlerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinli Müslümanlar da Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namazdan sonra okunan bayram hutbesini dinledi. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde mülteci konumunda bulunan yüzlerce Afrikalı Müslüman da bayram namazını Harem-i Şerif'te kıldı.