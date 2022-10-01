Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası
Türkiye'de pek çok mağdur yaratan "ön ödemeli devre mülk tatili satışları" için yeni bir düzenleme yapıldı. Artık bunu yapana 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
İzmir Tüketici Hakem Heyeti Üyesi avukat Salih Emrah Ertan, tüketici kanununda önemli değişiklikler yapıldığını belirtti.
Kanunda yasak olan ön ödemeli devre tatil satışlarına ağır para cezasının yanı sıra ilk kez hapis cezası getirildiğini açıklayan Ertan, "Yasağa uymayanlar ve buna aracılık edenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor" dedi.
İzmir Tüketici Hakem Heyeti Üyesi avukat Ertan, 1 Ekim 2022'den itibaren tüketici kanununda yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Tüketici hakem heyetlerinin, bir tarafı tüketici olan alım satım sözleşmelerinde meydana gelen ihtilaflarla ilgili hem tüketicilerin hem satıcıların yani hizmet sağlayıcıların da başvurabileceği merci olduğunu dile getiren Ertan, bugüne kadar 15 bin 480 TL'ye kadar olan başvuruları değerlendirmekle görevlilerken artık bu rakamın 30 bin liraya kadar çıktığını açıkladı.